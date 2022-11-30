Мир 30 ноября 2022, 22:48 Белый дом объяснил отказ США поставлять на Украину оружие большой дальности Белый дом: США не станут передавать Киеву оружие большой дальности из-за риска эскалации РИА «Новости»

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США с союзниками рассматривают вопрос о передаче Украине дополнительных современных систем ПВО, однако не будут поставлять оружие большой дальности. Об этом сообщил в ходе брифинга представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в Вашингтоне не хотят эскалации конфликта на Украине. Именно поэтому американская администрация не планирует поставлять Киеву оружие большой дальности.

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Но это не касается передачи дополнительных средств ПВО.

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«Мы очень тесно взаимодействуем с союзниками и партнерами по вопросу предоставления дополнительных современных систем противовоздушной обороны», — пояснил чиновник.

Как утверждает Кирби, Белый дом ежедневно старается решить вопросы, связанные с обороноспособностью Украины. И при необходимости подход к поставкам вооружений будет меняться, подытожил он.

США поставляют Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Украинские военнослужащие используют их для обстрелов населенных пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Под огнем РСЗО регулярно оказываются жилые районы. Ранее ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку.