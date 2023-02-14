Мир 14 февраля 2023, 20:43 Белый дом объяснил частое обнаружение летающих объектов над США настройкой радаров Кирби: летающие объекты стали чаще замечать над США после настройки радаров Unsplash

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Летающие объекты стали чаще замечать в небе над США после настройки радиолокационной системы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в разговоре с телеканалом CNN.

Во время интервью Кирби попросили объяснить, почему американские военные за такой короткий промежуток времени обнаружили сразу несколько летающих объектов. На это представитель Белого дома ответил, что специалисты североамериканского командования ПВО (NORAD) настроили радиолокационные системы.

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Степень чувствительности оборудования выставили так, чтобы оно могло найти то, что летает медленно и высоко.

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«Когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций», — пояснил Кирби.

За прошедшие восемь дней американские военные сбили уже четыре летающих объекта. Среди воздушных целей оказался китайский аэростат. Власти США считают, что зонд запустили с целью шпионажа, но китайское руководство заявило, что аэростат был метеорологическим.