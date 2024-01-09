Мир 09 января 2024, 12:36 Белый дом несколько часов обсуждал дополнительную помощь Украине с оборонными фирмами Bloomberg: Белый дом несколько часов обсуждал с оборонными компаниями помощь ВСУ Christoph Soeder/dpa/globallookpress

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Представители Совета по национальной безопасности Соединенных Штатов несколько часов обсуждали с руководителями оборонных компаний возможное выделение дополнительной помощи Украине. Об этом агентству Bloomberg сообщили высокопоставленные должностные лица, пожелавшие сохранить анонимность.

Во встрече участвовали руководители «более чем десятков» компаний, некоторые из которых уже напрямую работают с властями Украины. Среди участников — фирма по разработке программного обеспечения спецслужб Palantir, оборонная компании Anduril Industries и компания — разработчик дронов Skydio, говорится в публикации. Обсуждались, в частности, военные технологии, которые могут помочь ВСУ.

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Конгресс США по-прежнему не согласовал запрос Белого дома на выделение новой помощи Украине, поэтому власти вынуждены искать другие пути. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признал, что у США пока нет средств для дальнейшей поддержки Украины.