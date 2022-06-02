Белый дом не увидел противоречий в кибероперациях США против России

В администрации США не нашли противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением «наступательных» киберопераций в поддержку Украины. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова привело РИА «Новости».

Ранее глава кибекомандования США Пол Накасоне впервые признал, что его подчиненные участвовали в «наступательных, оборонительных и информационных» действиях в связи с конфликтом на Украине.

В этой связи у Жан-Пьер спросили, не противоречит ли признание Накансоне неоднократным заявлениям президента США Джо Байдена о желании избежать непосредственной конфронтации с Россией.

«Мы не видим это таким образом», — ответила Жан-Пьер.

Накасоне отказался раскрыть детали операций, о которых он упоминал, однако подчеркнул, что все они были «абсолютно законными, осуществлялись под полным гражданским надзором и в соответствии с политикой министерства обороны США».

Ранее Владимир Путин заявил, что против России развязана война в информационном пространстве. Президент отметил рост числа кибератак на российскую IT-инфраструктуру в последние годы. После начала спецоперации вызовы стали еще масштабнее,