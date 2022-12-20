Мир 20 декабря 2022, 21:33 Белый дом не увидел признаков участия Белоруссии в спецоперации на Украине Представитель Белого дома Кирби: США не увидели признаков участия Белоруссии в СВО Pxhere

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Американские власти не видят свидетельств непосредственного участия Белоруссии в спецоперации на Украине. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На брифинге Кирби отвечал на вопрос о том, может ли визит российского президента Владимира Путина в Белоруссию означать, что республика будет активнее помогать РФ в вопросах, касающихся проведения спецоперации.

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Белоруссия, по словам Кирби, сделала возможным проведение спецоперации, «разрешая размещение российских сил на белорусской территории». Он добавил, что республика открыла воздушное пространство и свою территорию.

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«Чего мы не видели, так это того, чтобы белорусские войска действительно участвовали в конфликте. И это по-прежнему так на сегодняшний день», — сказал Кирби.

При этом Штаты готовы ввести новые ограничения против Белоруссии, если страна продолжит активно сотрудничать с Россией. Об этом ранее заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Вашингтон сейчас тщательно отслеживает действия республики. Если белорусские власти начнут оказывать дополнительную поддержку России на Украине, то будут приняты незамедлительные ответные меры, отметил Прайс.