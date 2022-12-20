20 декабря 2022, 21:33
Белый дом не увидел признаков участия Белоруссии в спецоперации на Украине
Представитель Белого дома Кирби: США не увидели признаков участия Белоруссии в СВО
Американские власти не видят свидетельств непосредственного участия Белоруссии в спецоперации на Украине. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
На брифинге Кирби отвечал на вопрос о том, может ли визит российского президента Владимира Путина в Белоруссию означать, что республика будет активнее помогать РФ в вопросах, касающихся проведения спецоперации.
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Белоруссия, по словам Кирби, сделала возможным проведение спецоперации, «разрешая размещение российских сил на белорусской территории». Он добавил, что республика открыла воздушное пространство и свою территорию.
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«Чего мы не видели, так это того, чтобы белорусские войска действительно участвовали в конфликте. И это по-прежнему так на сегодняшний день», — сказал Кирби.
При этом Штаты готовы ввести новые ограничения против Белоруссии, если страна продолжит активно сотрудничать с Россией. Об этом ранее заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Вашингтон сейчас тщательно отслеживает действия республики. Если белорусские власти начнут оказывать дополнительную поддержку России на Украине, то будут приняты незамедлительные ответные меры, отметил Прайс.
США
Белоруссия
Специальная военная операция РФ на Украине
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