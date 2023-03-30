Мир 30 марта 2023, 22:25 Белый дом не увидел планов России применить ядерное оружие на Украине Кирби: признаков намерения России применить ядерное оружие на Украине нет РИА «Новости»

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Власти США не видят каких-либо действий со стороны России в вопросе переброски тактического ядерного оружия в Белоруссию, а также не обнаружено признаков намерения применить его на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Мы не увидели никаких указаний на то, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) планирует перебросить тактическое ядерное оружие, <…> или намерен применить его на Украине», — отметил он.

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Ранее представитель Белого дома сообщал, что США не нашли свидетельств того, что российская сторона готовится к применению ядерного оружия на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии планируется закончить к 1 июля 2023 года. Глава государства отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко давно предлагал разместить на территории его страны российское тактическое ядерное оружие.