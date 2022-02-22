Белый дом не стал обещать встречу Байдена и Путина после признания ЛДНР

США не могут обещать, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в условиях, когда РФ, как представляется, готовится к военным действиям против Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга в прессой.

«Мы не можем обещать встречу в условиях, когда все выглядит так, будто Россия сделает это (совершит вторжение на Украину — прим. ред.)», — сказал представитель Белого дома.

В то же время он подчеркнул, что США по-прежнему открыты для взаимодействия и новых контактов двух лидеров.

«Мы открыты для новых контактов с участием двух лидеров, если эти контакты будут иметь благотворное влияние на разрешение украинского кризиса», — пояснил чиновник.

Также в администрации Белого дома не смогли ответить на вопрос о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая была намечена на 24 февраля.

«Я бы переадресовал вас с этим вопросом к Госдепартаменту. Думаю, они могут сказать на эту тему больше, чем я на данном брифинге», — сказал чиновник.

При этом представитель администрации повторил, что США не имеют планов направлять свои войска для участия в боевых действиях на Украине.

В свою очередь, президент США Джо Байден в письме лидерам американского Конгресса заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики Штатов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Это произошло на фоне обострения конфликта республик с Украиной.