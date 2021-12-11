Белый дом не стал комментировать следующие шаги по делу Ассанжа

Белый дом не будет комментировать дальнейшие шаги по делу об экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это текущее уголовное дело, так что я попрошу вас обратиться к министерству юстиции и их заявлению», — ответила Псаки на просьбу рассказать о следующих шагах США по делу журналиста.

Она добавила, что президент США Джо Байден привержен независимости Минюста. В связи с этим Белый дом решил оставить министерству возможность делать заявления о каких-либо дальнейших шагах.

Как заявил ТАСС представитель Минюста США, ведомство осталось довольно решением Апелляционного суда Англии и Уэльса. Своим постановлением суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США.

За раскрытие гостайны Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. Его обвиняют в публикации сверхсекретных документов, полученных незаконным путем. Власти США гарантировали, что не будут применять к журналисту особые административные меры. Но многие эксперты считают, что американская сторона в итоге отменит свои обещания.