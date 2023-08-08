Мир 08 августа 2023, 06:56 Белый дом не увидел угрозы в российско-китайских маневрах в Тихом океане, но установил слежку Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер: США не увидели угрозы в патрулировании РФ и Китая у Аляски РИА «Новости»

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Россия и Китай организовали совместное патрулирование в международных водах северной части Тихого океана, и эти маневры не представят угрозы для США. Несмотря на это, американские военные проследили за их действиями, объявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировало РИА «Новости».

«Военные США мониторят российско-китайское патрулирование в северной части Тихого океана. Учения происходят в международных водах, мы не рассматриваем их как угрозу», — сказала она журналистам.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сделал аналогичное заявление. За российско-китайским патрулированием следили Северное командование ВС США и Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки. Военные не увидели ни на одном из этапов маневров угрозы. Он заявил, что страны имели право устраивать учения в международных водах и воздушном пространстве.

В северной части Тихого океана прошло третье совместное российско-китайское морское патрулирование. Боевые корабли отработали в том числе уничтожение подлодки противника. Американский сенатор Дэн Салливан назвал учения у юго-запада Аляски беспрецедентными и заявил, что они вызвали опасения американской стороны.