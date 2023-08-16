Мир 16 августа 2023, 19:44 Белый дом не принял решение о поставках Украине ракетных комплексов ATACMS Администрация США не приняла окончательное решение о передаче ВСУ ракет ATACMS Википедия

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В США не смогли принять решение об отправке ВСУ оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У меня нет новой информации относительно ATACMS», — указал он.

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Представитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что не будет раскрывать детали военной помощи Украине, которую ранее обсуждала администрация США.

«В настоящий момент никаких решений по ATACMS не принято», — заверил Кирби.

Он уточнил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден рассуждал о возможности отправки данных систем на Украину.

Газета The Washington Post ранее сообщала, что США пока не собираются передавать Украине ракеты ATACMS. Причиной такого решения стали опасения чиновников из-за ограниченного количества боеприпасов на складах Пентагона.