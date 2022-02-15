Белый дом не подтвердил возможный визит Байдена на Украину
Представитель Белого дома Жан-Пьер: о планируемых поездках Байдена ничего не известно
В Белом доме не смогли ответить на вопрос о предполагаемом визите президента США Джо Байдена на Украину. Информации о каких-либо поездках американского лидера пока нет.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не подтвердила и не опровергла приглашение Байдена на Украину. Ее слова привело РИА «Новости».
«Мне пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок», — отметила Жан-Пьер.
По данным телеканала CNN, украинский президент Владимир Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в ходе прошедшего телефонного разговора. Украинский лидер предложил американскому коллеге совершить визит «как можно скорее».
Главы государств беседовали около 50 минут и подтвердили свою приверженность защите территориальной целостности и украинского суверенитета.
Источники в американской администрации отмечали, что вероятность такой поездки главы США маловероятна.
Российский сенатор Алексей Пушков указал на странность предложения Зеленского на фоне политической обстановки и совета Байдена, который призвал американцев срочно покинуть Украину.