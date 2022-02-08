Белый дом не исключил отправку дополнительных войск США в Европу

Администрация США находится в постоянном контакте с партнерами по НАТО относительно их оборонных нужд и не исключает возможности отправки дополнительных американских сил в регион. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я бы отметила, что мы поддерживаем постоянный контакт не только с министерством обороны США, но и с нашими партнерами в рамках НАТО относительно их оборонных нужд», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Она также добавила, что Белый дом в настоящее время не готов объявить о каких-либо решениях относительно отправки дополнительных военных сил в Европу, но «оставляет возможность для такого шага открытой».

Ранее американские власти сообщили о переброске в Польшу, Германию и Румынию дополнительных воинских подразделений в размере порядка двух тысяч человек. При этом представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что эти войска не станут участвовать в гипотетических боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать оборону союзников Вашингтона по НАТО.

Также в состоянии повышенной боевой готовности находятся еще 8,5 тысячи американских военнослужащих.