Белый дом не исключил контакты Путина и Байдена, но назвал момент «неподходящим»

Власти США не исключают контактов американского лидера Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Но сейчас для таких переговоров наступил неподходящий момент, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не исключаем этого навсегда. Просто момент для этого неподходящий <…> для президента США говорить с президентом страны, вторгающейся в суверенное государство», — сказала Псаки во время ежедневного брифинга. Цитату привело РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что американцам не стоит переживать о возможной ядерной войне на фоне напряженных отношений с Россией. При этом ранее он говорил, что Третья мировая война является альтернативой антироссийским санкциям. По словам президента США, нынешние ограничительные меры являются самыми масштабными в истории.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР попросили российского лидера провести спецоперацию — ее развернули 24 февраля.