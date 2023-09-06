Мир 06 сентября 2023, 07:25 Белый дом назвали в США достаточно безумным, чтобы отправить войска на Украину Конгрессвумен Грин: США могут ввести войска на Украину для конфликта с Россией Правительство США

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Власти США под управлением демократа Джо Байдена могут ввести войска на Украину и спровоцировать третью мировую войну. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин на своей странице в X (бывшем Twitter) заявила, что опасается прямого конфликта с Россией.

«Больше всего меня беспокоит Третья мировая война. Поджигатели достаточно сумасшедшие, чтобы высадить американские войска на территории Украины для борьбы с Россией», — заявила она.

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Конгрессвуман заявила, что настало время для мирного урегулирования конфликта на Украине. По этой причине Марджори Тейлор Грин пообещала голосовать против выделения средств на военную помощь киевскому режиму.

Она уже критиковала Белый дом за зацикленность на геополитике и игнорирование большой проблемы в собственной стране — процветания мексиканских наркокартелей. Республиканка заявляла, что это единственный конфликт, в котором США следует участвовать.