Белый дом назвал ужасающим рост числа жертв ковида в стране

Количество жертв коронавируса приблизилось в США к 700 тысячам. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала такую ситуацию ужасающей.

«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», — сказала Псаки. Цитату привел ТАСС.

Пресс-секретарь напомнила слова президента Джо Байдена о том, что он чувствует невероятную ответственность за все происходящее. С самого первого дня вступления в должность борьба с ковидом стала для американского лидера приоритетной задачей.

«Я также отмечу, что по оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент порядка 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины», — добавила Псаки.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии американские врачи выявили 43,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались после инфицирования 698 992 пациента.