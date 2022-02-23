Белый дом назвал условие для встречи Байдена и Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могли бы встретиться только после контактов на уровне глав МИД. А так как госсекретарь Энтони Блинкен отказался от переговоров с Сергеем Лавровым, такие контакты не планируются. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передал ТАСС.

Американские власти не стали бы закрывать дверь для дипломатии, сказала Псаки. Она сказала, что госсекретарь США не стал бы так поступать. Но напомнила о словах Блинкена, что если Россия не изменит свой курс, то такая дипломатия не принесет результатов.

Псаки объяснила, что возможность встречи Байдена и Путина предполагалась только после того, как переговорят главы внешнеполитических ведомств.

«Так что сейчас ничего такого не планируется», — сказала она.

Для того, чтобы стороны могли обсудить потенциальную встречу Путина и Байдена, Россия, по словам Псаки, должна пойти на деэскалацию. И контакты между лидерами стран пока являются несвоевременными, заявила пресс-секретарь.

Блинкен накануне заявил, что сейчас «нет смысла» встречаться с Лавровым.