Белый дом назвал темы телефонного разговора Байдена и Зеленского

Американский президент Джо Байден поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили работу над оказанием дополнительной помощи Украине, а также недавние переговоры Киева с российской делегацией. Об этом сказано в заявлении Белого дома.

Как указано в сообщении, Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. Кроме того, как добавило РИА «Новости», в заявлении сказано, что администрация Байдена тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования.

До этого о состоявшемся телефонном разговоре сообщил сам Зеленский. Он отметил, что повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение антироссийских санкций. Представитель Белого дома в беседе с журналистами отметил, что телефонный разговор политиков состоялся в ночь на 6 марта. Обсуждение тем заняло около получаса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны НАТО и Евросоюза прекратить «бездумную накачку» Украины вооружением. Поставки оружия несут колоссальные риски для международной гражданской авиации, а также и для других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами, отметила Захарова.