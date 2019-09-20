Белый дом назвал темы переговоров с Трампом

По данным агентства, американский лидер планирует настоять на том, чтобы «все стороны выполняли минские договоренности». Трамп и Зеленский увидятся 25 декабря в Нью-Йорке на 74-й сессии ГА ООН, куда в ближайшее время вылетит из Вашингтона глава США.

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«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны <…>, придерживались своих обязательств в рамках минских соглашений», — сообщил журналистам во время брифинга представитель администрации США.

Кроме того, главы государств поговорят о сотрудничестве Вашингтона и Киева в энергетической сфере и торговле, а также обсудят необходимость продолжения реформирования экономики Украины, пишет RT.

«Президент собирается выразить свою обеспокоенность тем, что он рассматривает как хищническую экономическую активность со стороны Китая на Украине, попытки похищать украинскую интеллектуальной собственность», — сказал представитель вашингтонской администрации.

Он не уточнил, о каких именно действиях Пекина идет речь, пишет «Газета.ru».

Кроме переговоров с Зеленским Трампа ждут встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой.