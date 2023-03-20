Мир 20 марта 2023, 23:35 Белый дом назвал Россию младшим партнером Китая Белый дом: Россию можно назвать «младшим партнером» Китая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отношения между Россией и Китаем укрепляются, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. В ходе визита в российскую столицу китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что отношения между Москвой и Пекином стали гораздо ближе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я бы сказал, что конкретно в этих двусторонних отношениях Россия безусловно является младшим партнером», — сказал Кирби.

Реклама

Он также отметил, что Соединенные штаты встревожены визитом Си в Москву. Они считали, что китайский лидер может использовать поездку для попытки добиться перемирия на Украине.

Реклама

Визит председателя КНР Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудят пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Визит Си в Россию стал его первой заграничной поездкой после победы на выборах главы государства.

Си Цзиньпин ранее заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами в мире, который далек от спокойствия. Он также добавил, что Китай готов твердо стоять вместе с Россией на защите международного права.

Во время встречи с китайским коллегой Путин отметил, что за последнее десятилетие в развитии российско-китайских отношений достигнут значительный прогресс. Товарооборот увеличился более чем в два раза и сейчас составляет 185 миллиардов долларов.