24 апреля 2023, 18:22
Белый дом назвал причину невыдачи виз журналистскому пулу Лаврова
Белый дом объяснил невыдачу виз журналистам из России защитой свободы прессы
Журналисты из пула главы МИД России Сергея Лаврова не получили американские визы из-за защиты свободы прессы со стороны США. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил в интервью CNN. Его слова привел портал UrduPoint.
«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — пояснил он.
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На вопрос, ждут ли в США последствий для арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича после решения не выдавать виз журналистскому пулу Лаврова, Кирби ответил, что американец является «не шпионом, а репортером».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Глава российского МИД 24 апреля должен провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, за рейсом Лаврова в сервисе Flightradar наблюдали почти три миллиона человек.
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