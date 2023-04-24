Мир 24 апреля 2023, 18:22 Белый дом назвал причину невыдачи виз журналистскому пулу Лаврова Белый дом объяснил невыдачу виз журналистам из России защитой свободы прессы РИА «Новости»

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Журналисты из пула главы МИД России Сергея Лаврова не получили американские визы из-за защиты свободы прессы со стороны США. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил в интервью CNN. Его слова привел портал UrduPoint.

«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — пояснил он.

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На вопрос, ждут ли в США последствий для арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича после решения не выдавать виз журналистскому пулу Лаврова, Кирби ответил, что американец является «не шпионом, а репортером».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Глава российского МИД 24 апреля должен провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, за рейсом Лаврова в сервисе Flightradar наблюдали почти три миллиона человек.