Мир 18 апреля 2023, 21:26 Белый дом назвал предстоящие недели критичными для Украины Белый дом: следующие недели станут критичными для Украины, США окажут ей поддержку Pixabay

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Предстоящие недели и месяцы станут для Украины критичными, заявил в интервью телеканалу CNN координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. По его словам, руководство США постарается обеспечить страну всем необходимым.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — подчеркнул представитель Белого дома.

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Ранее появилась информация о том, что египетские власти организовали производство боеприпасов для нужд ВСУ. По мнению политолога Петра Колчина, Штаты оказывают давление на страны, которые придерживаются нейтральной позиции в отношении конфликта на Украине. Эксперт назвал информационным вбросом сообщения о якобы изготовлении снарядов в Египте. Руководство африканского государства не раз заявляло о неготовности встать на чью-либо сторону в украинском вопросе, напомнил Колчин. До этого американские СМИ сообщали об отказе Египта в тайной продаже ракет для российской армии.