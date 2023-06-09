Мир 09 июня 2023, 07:23 Белый дом назвал ожидаемыми огромные потери ВСУ при наступлении Представитель Белого дома Кибри назвал ожидаемыми потери ВСУ при активизации боев Pxhere

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Потери, которые украинская армия понесла в результате наступательных действий, были предсказуемы. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

«Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент [Украины Владимир] Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку», — сказал Кирби.

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По его словам, ее готовы предоставить не только США, но и 50 их партнеров. Американский лидер Джо Байден на встрече с британским премьером Риши Сунаком обсудил, что можно сделать для «обеспечения их готовности в предстоящие недели и месяцы».

Кирби также затронул тему катастрофы на Каховской ГЭС. Он подтвердил готовность Соединенных Штатов отправить помощь людям, которые пострадали.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил 6 июня о том, что ВСУ в течение трех дней проводили наступление в разных частях фронта. Он отметил, что за этот период противник потерял до 3715 своих бойцов. Министр 8 июня уточнял, что украинская армия безуспешно пыталась прорвать оборону ВС России на Запорожском направлении и за два часа сражения потеряла до 360 своих солдат, а также 30 танков.