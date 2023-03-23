23 марта 2023, 01:31
Белый дом назвал обычным вооружением боеприпасы с обедненным ураном
Белый дом: боеприпасы с обедненным ураном являются «обычным вооружением»
Соединенные штаты считают «обычным» применение боеприпасов с обедненным ураном. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби добавил, что Вашингтон не считает это оружие опасным с точки зрения распространения радиации. Об этом он заявил во время прямой видеотрансляции, опубликованной на сайте Белого дома.
«Белый дом считает обычным применение боеприпасов с обедненным ураном. Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана», — сказал официальный представитель Пентагона.
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Он добавил, что обедненный уран не относится к сфере ядерного оружия и не несет в себе радиационную угрозу.
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Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Соединенное Королевство передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
МИД Великобритании заявил, что эскалации ядерного конфликта из-за поставок киевскому режиму такого вида снарядов не будет. Об этом сообщил глава британского Министерства иностранных дел Джеймс Клеверли.
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