Мир 23 марта 2023, 01:31 Белый дом назвал обычным вооружением боеприпасы с обедненным ураном Белый дом: боеприпасы с обедненным ураном являются «обычным вооружением» Unsplash

Читать 360tv в

Соединенные штаты считают «обычным» применение боеприпасов с обедненным ураном. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби добавил, что Вашингтон не считает это оружие опасным с точки зрения распространения радиации. Об этом он заявил во время прямой видеотрансляции, опубликованной на сайте Белого дома.

«Белый дом считает обычным применение боеприпасов с обедненным ураном. Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана», — сказал официальный представитель Пентагона.

Реклама

Он добавил, что обедненный уран не относится к сфере ядерного оружия и не несет в себе радиационную угрозу.

Реклама

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Соединенное Королевство передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Великобритании заявил, что эскалации ядерного конфликта из-за поставок киевскому режиму такого вида снарядов не будет. Об этом сообщил глава британского Министерства иностранных дел Джеймс Клеверли.