Белый дом назвал несвоевременным принятие Украины в НАТО | 360°

Все новости

Эксклюзив

30 сентября 2022, 23:47

Темой украинского кризиса руководит не администрация Зеленского

Мир

30 сентября 2022, 23:30

Белый дом назвал несвоевременным принятие Украины в НАТО

Реклама

Мир

30 сентября 2022, 23:04

Россия применила вето к резолюции США с осуждением референдумов в Совбезе ООН

Эксклюзив

30 сентября 2022, 22:54

Воспитательница детского сада ударила ребенка головой об унитаз в Красноярском крае

Транспорт

30 сентября 2022, 22:51

Аэропорт Калининграда откроют для иностранных авиакомпаний. Режим открытого неба позволит летать в другие страны

Эксклюзив

30 сентября 2022, 22:35

Россиянам дали советы по борьбе с фейками о частичной мобилизации

Мир

30 сентября 2022, 22:00

Президент России призвал Украину к переговорам. Речь Путина глазами иностранных СМИ

Происшествия

30 сентября 2022, 21:59

ВСУ уличили в чрезмерной жестокости при обстреле автоколонны в Запорожье

Общество

30 сентября 2022, 21:54

Рэпер Walkie покончил с собой в 27 лет

Мир

30 сентября 2022, 23:30

Белый дом назвал несвоевременным принятие Украины в НАТО

Помощник президента США Салливан: сейчас не время для принятия Украины в НАТО

Читать 360tv в

Сейчас не время проводить процедуру принятия Украины в НАТО. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, пока лучше поддерживать страну «на земле».

«Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка „на земле“, а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», — процитировало помощника американского лидера РИА «Новости».

Реклама

Как отметил Салливан, руководство США не отказывается поддерживать политику открытых дверей для Североатлантического альянса. Он напомнил, что решение о членстве нового государства в НАТО должны одобрить все 30 стран, входящие в блок.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Он подчеркнул, что Украина уже доказала свою совместимость со стандартами военного блока.

По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, своим решением Зеленский просит ускорить начало третьей мировой войны. Он назвал это «отличной идеей».

США

НАТО

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама