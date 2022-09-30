Белый дом назвал несвоевременным принятие Украины в НАТО | 360°

Мир 30 сентября 2022, 23:30 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом назвал несвоевременным принятие Украины в НАТО Помощник президента США Салливан: сейчас не время для принятия Украины в НАТО Unsplash

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Сейчас не время проводить процедуру принятия Украины в НАТО. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, пока лучше поддерживать страну «на земле».

«Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка „на земле“, а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», — процитировало помощника американского лидера РИА «Новости».

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Как отметил Салливан, руководство США не отказывается поддерживать политику открытых дверей для Североатлантического альянса. Он напомнил, что решение о членстве нового государства в НАТО должны одобрить все 30 стран, входящие в блок.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Он подчеркнул, что Украина уже доказала свою совместимость со стандартами военного блока.

По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, своим решением Зеленский просит ускорить начало третьей мировой войны. Он назвал это «отличной идеей».

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