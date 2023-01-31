Мир 31 января 2023, 23:20 Белый дом назвал «нелепыми» заявления России о работе биолабораторий США на Украине Белый дом: заявления о работе биолабораторий США на Украине являются необоснованными РИА «Новости»

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Соединенные Штаты считают необоснованными заявления России о работе американских биолабораторий на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Мы отвечали на эти нелепые и необоснованные заявления россиян много месяцев назад. Нет никакого оружия, нет никакого биологического оружия, нет лабораторий», — сказал он.

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Также Кирби сообщил, что США не проводят работы по производству биологического оружия. По его словам, никакой совместной деятельности в этом вопросе вместе с Украиной не ведется.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее сообщила, что специальная парламентская комиссия установила существование как минимум 50 американских биолабораторий на Украине.

Парламентское расследование работы биолабораторий США на Украине инициировали в России в марте 2022 года. Тогда же была создана специальная комиссия, в которую вошли по 14 сенаторов и депутатов.

Членам комиссии поручили изложить доказательства существования военно-биологических проектов Соединенных Штатов.