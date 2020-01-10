Белый дом назвал нелепой принятую конгрессом резолюцию по Ирану

«Эта резолюция палаты представителей пытается подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его посредников, а также пытается помешать полномочиям президента защитить Америку и наши интересы в регионе от непрекращающихся угроз», — сказано в заявлении пресс-службы Белого дома. В сообщении также указано, что такие действия конгресса «совершенно неуместны».

В заявлении назвали резолюцию нелепой и отметили, что это — «просто еще один политический ход, потому что в соответствии с устоявшимся прецедентом Верховного суда (США) она не имеет обязательной силы и не имеет силы закона».

Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу применять вооруженные силы против Ирана без разрешения парламента. Это решение, как указало в своем материале агентство Reuters, отражает глубокую пропасть между демократами, которые обвинил Трампа в безрассудстве, и республиканцами, которые решительно его поддерживают.

«За» проголосовали 224 законодателя, против — 194.