Мир 27 января 2024, 22:46 Белый дом назвал небезопасными действия губернатора Техаса по защите границы Freepik

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Администрация американского лидера Джо Байдена посчитала «небезопасными» действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите границы Америки с Мексикой. Об этом сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передало РИА «Новости».

«Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы», — заявила она в ходе брифинга, комментируя деятельность главы штата.

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Ранее Эбботт заявил, что готов к конфликту с федеральным правительством из-за ситуации с демонтажем заграждений рядом с границей. По его словам, в Техасе намерены возводить новые заградительные барьеры.

Он отметил, что проблему решит следующий президент США, когда вступит в должность после выборов в этом году. Так он намекнул о поддержке экс-главы Штатов Дональда Трампа, который выдвинет свою кандидатуру в президентской гонке. Политик намерен решить миграционный вопрос в стране и ограничить помощь Украине.