Белый дом назвал «лучший способ» ограничить доходы России | 360°

Мир 01 сентября 2022, 03:24 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом назвал «лучший способ» ограничить доходы России Белый дом: ввод потолка цен на топливо из РФ — лучший способ ограничения доходов страны Pxhere.com

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Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) в пятницу, 2 сентября, обсудят предельный уровень цен на нефть из России, который предложила администрация президента США Джо Байдена.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Вашингтон, по ее словам, назвал введение потолка цен на российское топливо самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов.

Представитель Белого дома также считает, что эта мера приведет к падению мировых цен на энергоносители.

«Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России — прим. ред.) <…> от продажи нефти, но также снизить общемировые цены», — привело ее слова РИА «Новости».

После начала спецоперации страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Евросоюз уже принял несколько пакетов санкций, среди которых эмбарго на поставки угля и нефти.

Нарушение логистических цепочек спровоцировало скачок цен на топливо и продукты питания в США и европейских странах.

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