Белый дом назвал импичмент Трампа вредным для американцев

Официально начатый импичмент президента США Дональда Трампа не навредит ему, но подпортит жизнь американцам. С таким заявление выступил Белый дом, сообщил пресс-секретарь главы государства.

«Президент не делал ничего плохого и демократы это знают. Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси (председатель Палаты представителей Конгресса США — прим.) и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам», — говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

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Демократы посвящают каждый свой день на «фиктивный импичмент», отметил пресс-секретарь Трампа. По его мнению, лучше бы представители этой политической партии потратили время на решение действительно важных вопросов, сообщило РИА «Новости».

Он предложил задуматься о снижении насилия с использованием огнестрельного оружия, ратификации соглашения USMCA, реформе здравоохранения, снижении цен на лекарства, защите южной границы или обновлении устаревающей инфраструктуры.

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию 31 октября. На основании нее можно официально дать старт процедуре импичмента президента. Документ не поддержали все республиканцы, которым в палате принадлежит меньшинство. В документе прописана процедура опроса свидетелей и другие процедурные шаги.

После принятии резолюции Трамп написал в Twitter: «Величайшая в истории Америки охота на ведьм!».

На эту новость также отреагировали в администрации президента. Окружающие главы государства назвали действия демократов нечестными, неконституционными и в основе своей антиамериканскими. А Белый дом заявил, что принятием резолюции демократы «закрепили недопустимые нарушения процедурных правил Палаты представителей».

Конгрессмены запустили процедуру импичмента в конце сентября. Демократы подозревают главу США в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Трамп якобы требовал начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена — возможного соперника на предстоящих американских президентских выборах в 2020 году.