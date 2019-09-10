Белый дом назвал имя советника, сменившего Болтона

Исполняющим обязанности советника американского президента по национальной безопасности станет Чарли Каппермен. Он сменил на посту Джона Болтона, которого сегодня отправил в отставку Дональд Трамп.

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До этого Капперман был заместителем Болтона, сообщили в Белом доме.

В беседе с «360» российский политолог, директор Международного института новейших государств» Алексей Мартынов назвал Болтона «отмороженным ястребом-русофобом», которому уже пора было на пенсию.

Трамп объявил об отставке своего советника по нацбезопасности 10 сентября. Глава Белого дома выразил благодарность Болтону за его работу. Имя его преемника Трамп пообещал сообщить на следующей неделе.

Джону Болтону 70 лет, он на три года моложе Дональда Трампа. Пост советника президента США по национальной безопасности политик занимал с 9 апреля 2018 года.