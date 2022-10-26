Мир 26 октября 2022, 02:17 Белый дом начал переживать за поддержку демократов на выборах — СМИ Reuters: Белый дом не уверен, что демократы смогут сохранить контроль над конгрессом Unsplash

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Белый дом начал терять уверенность в том, что по итогам выборов демократам удастся сохранить контроль над конгрессом. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

«Оптимизм Белого дома относительно промежуточных выборов уменьшился, теперь там обеспокоены возможной потерей контроля демократов над конгрессом», — заявили авторы статьи.

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По словам одного из собеседников агентства, руководство страны все же уверено в возможности продолжения контролирования парламента.

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Сейчас 219 кресел палаты представителей занимают демократы. Республиканцы имеют 211 мандатов. Формально места в сенате распределяются в равных частях между партиями, но так как председательствует там вице-президент, у демократов есть право решающего голоса. Они могут прибегнуть к нему в случае равного распределения мнений на голосованиях.

Выборы пройдут в США 8 ноября. В этот день состоится распределение 435 мест в палате и 34 сенатских кресел. Если конгресс перейдет под контроль республиканцев, действующей власти станет сложнее продвигать свою повестку.