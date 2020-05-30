Белый дом на время закрыли из-за протестов после гибели афроамериканца

Журналистов пула, которые были снаружи здания, попросили перебраться внутрь, отмечается в материале. Затем, как уточняет телеканал, доступ в здание был перекрыт.

Около тысячи человек приняли участие в не согласованном с властями протесте близ Белого дома. Обошлось без серьезных беспорядков.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

Гибель афроамериканца спровоцировала массовые протесты в городе. Они очень быстро переросли в беспорядки. Люди громили магазины и полицейские участки. Власти штата из-за этого объявили режим ЧС. Сейчас город больше похож на поле боя — сожженные помещения, и разбитые витрины повсюду.