Белый дом: Маск не представлял американскую власть, когда говорил о конфликте на Украине | 360°

Мир 11 октября 2022, 22:25 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом: Маск не представлял американскую власть, когда говорил о конфликте на Украине Координатор Белого дома Кирби: Илон Маск не является представителем правительства США YouTube

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не представляет власти Штатов, когда рассуждает о разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он прокомментировал слухи о переговорах российского лидера Владимира Путина и миллиардера на тему урегулирования украинского конфликта.

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«Я предоставлю господину Маску самому рассказать о своих переговорах. Очевидно, что в этих переговорах он не представляет правительство Соединенных Штатов», — привел слова Кирби ТАСС.

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Он отметил, что только Владимиру Зеленскому решать, когда проводить переговоры с Россией. Представитель Белого дома добавил, что президент Украины сам определит, когда и какие условия он готов рассмотреть.

«Мы не собираемся диктовать ему это», — сказал Кирби.

Он добавил, что США сосредоточатся на том, чтобы украинцы добились успеха в спецоперации, а также чтобы у Зеленского была сильная позиция, когда дело дойдет до переговоров.

Маск предложил четыре варианта урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что для решения вопроса необходимо признать Крым российским, гарантировать водоснабжение полуострова, закрепить нейтральный статус Украины и еще раз провести референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях под надзором ООН.

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