Мир 03 марта 2023, 16:58 Белый дом испугался заморозки украинского конфликта Politico: Белый дом боится заморозки конфликта на Украине РИА «Новости»

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Заморозка украинского конфликта ослабит как киевский режим, так и Запад. Но в Белом доме больше испугались того, что ситуацию воспримут как победу России. Об этом сообщило издание Politico.

Многие аналитики в странах Европы и Соединенных Штатах заявляют, что конфликт на Украине растянется на годы. Но в итоге ситуация истощит вооруженные запасы и силы, а также экономику государств. Администрация президента США Джо Байдена уже забила тревогу из-за опасения, что Россия получит помощь извне, отметили в материале.

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«Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами, включая Германию, чтобы предоставить Украине оружие и оборудование, необходимое для защиты от вторжения России», — сказала представитель американского Совета нацбезопасности Эдриенн Уотсон.

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ЦРУ уже уличили в тайной отправке американских бойцов под видом контрактников на Украину. По словам бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, наемников перебрасывают для того, чтобы научить ВСУ управлять натовской техникой.