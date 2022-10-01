Белый дом исключил причастность стран НАТО к утечкам на «Северных потоках» | 360°

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Белый дом исключил причастность стран НАТО к утечкам на «Северных потоках»

Помощник президента США Салливан: страны НАТО не причастны к утечкам на «Северных потоках»

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Страны НАТО не причастны к авариям на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». С таким заявлением выступил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Помощник американского лидера заговорил об утечках на газопроводах во время брифинга. Его спросили, исключают ли США вероятность того, что одна из стран Европы стоит за случившимся.

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«Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна», — процитировало ответ Салливана РИА «Новости».

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию. При этом он уточнил, что пока руководство страны не может сказать, что именно произошло с трубопроводом.

Резкое падение давления на российских газопроводах произошло в понедельник, 26 сентября. Изначально выявили две утечки в водах Дании и Швеции, но позже нашли и другие аварийные участки. Во время аварии оба «Северных потока» не использовались, но в трубопроводах находились сотни миллионов кубометров технологического газа.

США

Газопровод Северный поток — 2

НАТО

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