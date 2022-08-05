Белый дом исключил переговоры Байдена с Путиным и Си Цзиньпином в ближайшее время

Переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином в ближайшее время не запланированы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Так он ответил на вопрос готов ли Байден провести переговоры с Путиным по обмену заключенными или обсудить с Си Цзиньпином снижение напряженности вокруг Тайваня после несогласованного визита Пелоси.

«Мне нечего анонсировать в отношении президента Си и по поводу президента Путина», — заявил Кирби.

Он в очередной раз призвал Россию согласиться на предложение США по обмену осужденных американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что российская сторона не согласилась обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Подробностей она не раскрыла.

Сегодня Химкинский городской суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Пол Уилан отбывает наказание в колонии Мордовии за шпионаж.