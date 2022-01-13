Сенатор-республиканец Тед Круз представил проект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2». В администрации США выступили против документа. Не приняли его и в Сенате.

Белый дом выступил с заявлением в преддверии голосования законодателей, сообщило РИА «Новости».

«Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над „Северным потоком — 2“», — отметили в документе.

Американская администрация не поверила в помощь, которую принятие законопроекта может оказать Украине. Документ, подчеркнули в Белом доме, «подорвет единство европейских союзников». Проект закона против санкционных ограничений в отношении «Северного потока — 2» отклонил и сенат США.

Ранее американская пресса уверяла, что в Белом доме поддержали пакет мер против РФ. Они могут затронуть президента России Владимира Путина, российских чиновников, военных высокого ранга, а также запуск «Северного потока — 2» и банки.