Белый дом хотел замять дело с разговором Зеленского — Пелоси
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Белый дом пытался не дать ход делу о телефонном разговоре американского президента Трампа с его коллегой из Украины Зеленским. Об этом сообщил «Интерфакс».
Опубликован полный текст жалобы на Трампа и его сговор с ЗеленскимПодробнее
«Это попытка скрыть это дело», — заявила Пелоси.
Речь идет о телефонном разговоре, состоявшемся 25 июля. Он стал причиной расследования, которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа. Демократы считают, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского и убедить его в необходимости начала коррупционного расследования в отношении сына Джо Байдена, главного соперника Трампа в предвыборной гонке.
Конгресс потребовал предоставить ему стенограмму разговора, что и было сделано. В опубликованном документе есть момент, когда Трамп действительно просит Зеленского провести расследование по делу Хантер Бадена. Но признаков угроз или шантажа в тексте нет.