Опубликован полный текст жалобы на Трампа и его сговор с Зеленским Подробнее

«Это попытка скрыть это дело», — заявила Пелоси.

Речь идет о телефонном разговоре, состоявшемся 25 июля. Он стал причиной расследования, которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа. Демократы считают, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского и убедить его в необходимости начала коррупционного расследования в отношении сына Джо Байдена, главного соперника Трампа в предвыборной гонке.

Конгресс потребовал предоставить ему стенограмму разговора, что и было сделано. В опубликованном документе есть момент, когда Трамп действительно просит Зеленского провести расследование по делу Хантер Бадена. Но признаков угроз или шантажа в тексте нет.