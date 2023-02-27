Мир 27 февраля 2023, 00:02 Белый дом допустил пересмотр вопроса о принадлежности Крыма Белый дом: вопрос о принадлежности Крыма в будущем можно пересмотреть Unsplash

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Власти США полагают, что к вопросу о принадлежности Крыма можно вернуться в будущем. Такое мнение выразил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова передал американский телеканал NBC News.

«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — отметил представитель Белого дома.

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По мнению Салливана, сейчас руководству Украины нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя. Он полагает, что эти успехи позволят «полностью восстановить территориальную целостность» страны.

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Журналисты поинтересовались у Салливана, планируют ли США принять участие в обсуждении статуса Крыма. На что тот ответил — Вашингтон не будет обсуждать суверенные вопросы другого государства.

Ранее Салливан заявил о поддержке Украины в решении вопроса о Крыме. Полуостров присоединился к России по результатам народного референдума, который состоялся в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав РФ.