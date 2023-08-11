Мир 11 августа 2023, 23:22 Белый дом допустил, что конфликт на Украине не закончится еще как минимум год Кирби: боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году Unsplash

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Белый дом не исключает, что боевые действия на Украине будут продолжаться и в следующем году. В связи с этим администрация президента готова и дальше просить у конгресса выделять средства на помощь ВСУ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

Так официальный представитель Пентагона прокомментировал запрос американского главы Джо Байдена о дополнительном финансировании в размере 13 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

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«И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся. <…> С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящий момент, а также очевидной вероятности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что власти не будут стесняться просить деньги у конгресса и дальше.

Накануне, 10 августа, стало известно, что Байден запросил дополнительные финансы для киевского режима: около 9,5 миллиарда предполагается направить на пополнение запасов ВСУ и на закупку снаряжения, еще 3,6 миллиарда долларов — на «продолжающуюся разведывательную и прочую оборонную поддержку».