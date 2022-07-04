Белый Дом дал ответ Безосу после его критики Байдена

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что основатель компании Amazon миллиардер Джеффа Безос поддерживает стремления газовых и нефтяных компаний «извлечь рекордные прибыли за счет американского народа». Об этом Жан-Пьер написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, цены на нефть за прошлый месяц снизились примерно на 15 долларов, но на заправке они остались почти таким же.

«Это не „базовая динамика рынка“. Это рынок, который подводит американского потребителя… Но я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика», — ответила представитель Белого дома на публикацию Безоса.

Он ранее написал в Twitter, что требование американского президента Джо Байдена к владельцам автозаправок уменьшить цены на бензин свидетельствует либо о заблуждении американского лидера, либо о его «глубоком непонимании базовой динамики рынка».

Серьезный рост стоимости жизни наблюдается в последние месяцы в США. Там инфляция достигла 8,5%, побив рекорды прошлых лет. Кроме того, поднялись цены на бензин. Сейчас он стоит более пяти долларов за галлон.