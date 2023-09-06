Мир 06 сентября 2023, 21:30 Белый дом анонсировал скорое прибытие танков Abrams на Украину Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: скоро на Украину прибудут танки Abrams Викимедиа

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На Украину скоро прибудут танки Abrams, в новый пакет американской помощи входят также снаряды для них. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передал ТАСС.

«В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину», — заявила Жан-Пьер.

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Ранее в США заявили о поставке киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams. Помимо этого украинской стороне отправят средства навигации и связи, а также противотанковые ракетные комплексы.

Как уточнила газета «Известия», танки Abrams, которые отправят на Украину, будут отличаться от первоначальной версии боевых машин.