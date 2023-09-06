06 сентября 2023, 21:30
Белый дом анонсировал скорое прибытие танков Abrams на Украину
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: скоро на Украину прибудут танки Abrams
На Украину скоро прибудут танки Abrams, в новый пакет американской помощи входят также снаряды для них. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передал ТАСС.
«В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину», — заявила Жан-Пьер.
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Ранее в США заявили о поставке киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams. Помимо этого украинской стороне отправят средства навигации и связи, а также противотанковые ракетные комплексы.
Как уточнила газета «Известия», танки Abrams, которые отправят на Украину, будут отличаться от первоначальной версии боевых машин.
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