Белый дом анонсировал речь Байдена о России

Американский президент Джо Байден обратится с речью, посвященной России. Его выступление запланировано на вторую половину дня четверга, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Начало речи намечено на 16:30 по вашингтонскому времени, или на 23:30 по московскому. О чем именно будет говорить Байден, не уточняется.

США 15 апреля ввели против РФ новые санкции. Под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Предпринятые меры запретили финансовым учреждениям США приобретать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также намерен выслать из страны 10 российских дипломатов.

В российском МИД заметили, что взятый Вашингтоном санкционный курс не отражает интересы народов двух стран. Москва обещала проработать ответ на американские меры. Белый дом заявил, что в таком случае нельзя исключать еще одного пакета ограничений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Байден был заинтересован в нормализации отношений с Россией. Однако действия администрации американского лидера говорят об обратном.