Белый дом анонсировал передачу нового пакета военной помощи Украине | 360°

Мир 13 сентября 2022, 21:41 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом анонсировал передачу нового пакета военной помощи Украине Представитель Белого дома Кирби: США направят Украине новый пакет помощи РИА Новости

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Украина в ближайшее время получит очередной пакет военной помощи от США. Белый дом не стал уточнять, каким будет его размер.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби озвучил планы американского правительства на очередном брифинге.

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«Я действительно думаю, что вы увидите тут еще один [такой пакет] в предстоящие дни», — подчеркнул он.

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Кирби пояснил, что на готовность США отправлять украинцам военную помощь повлияло «текущее положение».

По его словам, у России есть мощная армия, которую можно использовать не только на Украине.

В начале сентября глава Белого дома Джо Байден одобрил передачу Украине 675 миллионов долларов в рамках очередного пакета помощи.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что накачка Украины оружием грозит концом света.

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