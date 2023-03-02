Мир 02 марта 2023, 23:50 Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине Белый дом: США 3 марта объявят об очередном пакете военной помощи Украине Pxhere

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США в пятницу, 3 марта, намерены объявить об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине», — заявил Кирби журналистам во время своего выступления на брифинге.

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По его словам, в очередной пакет помощи по большей части войдут боеприпасы и снаряды к тем видам вооружений, которые уже есть в наличии у ВСУ. В частности, к реактивной системе залпового огня HIMARS и артиллерии.

США являются главным выгодоприобретателем в том, что сейчас происходит на Украине, считает замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, украинский кризис выгоден американскому бизнесу в плане извлечения прибыли из проблем государств в Европе. Кроме того, западные страны вложили слишком много усилий и средств, чтобы рассорить Украину и Россию, и теперь им невыгодно, чтобы Москва и Киев договорились о мире. Бизнес и военно-промышленный комплекс США воодушевлены планами администрации лидера страны Джо Байдена накачивать Украину оружием, поскольку для них это источник прибыли.