Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России

США в четверг, 24 марта, объявят об очередном пакете санкций в отношении России. Предполагается, что ограничения затронут политиков, олигархов, а также различные структуры. Об этом сообщил советник президента США по безопасности Джейк Салливан.

«Соединенные Штаты объявят о пакете санкций, которые затронут как физлиц, политиков, олигархов, так и организации», — сообщил Салливан в ходе брифинга.

Он также добавил, что страны G7 будут согласовывать механизмы, блокирующие варианты обхода санкций против России. Данная тема планируется к обсуждению в ходе встречи лидеров «Большой семерки».

Ранее сообщалось, что в США планируют объявить о новых санкциях против большинства депутатов Госдумы на фоне событий на Украине. Их должен анонсировать американский президент Джо Байден во время визита в Брюссель.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ограничительные меры, направленные против России, надо рассматривать с точки зрения обратного воздействия на возможности развития экономик стран, которые их принимают. Он заметил, что вопрос об обратном эффекте санкций касается стран ЕС, зависящих от импорта нефти, угля, газа.