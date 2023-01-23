Мир 23 января 2023, 17:15 Белые карточки впервые показали на футбольном матче в Португалии Record: в Португалии на матче женского Кубка по футболу впервые показали белые карточки

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В Португалии в матче женских команд по футболу в субботу впервые в истории показали белые карточки. Об этом написало местное издание Record.

Главный арбитр Катарина Кампуш показала сразу две белые карточки врачам команд «Бенфика» и «Спортинг», состязавшихся на Кубке Португалии среди женщин. Медики оперативно помогли футболистке, которая еще в первом тайме жаловалась на плохое самочувствие. Медицинский персонал выскочил на поле, когда «Бенфика» лидировала со счетом 3:0. Когда девушка пришла в норму, арбитр поощрила медбригады белыми карточками. Фанаты встретили этот жест бурными аплодисментами.

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Португальская футбольная федерация ввела в обращение белые карточки лишь в 2018 году, чтобы вознаграждать клубы за честную игру. Кроме игроков, их могут показать тренерам, менеджерам и всем участникам матча, однако за пять лет это произошло в первый раз.

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Некоторые пользователи соцсетей, комментируя эту новость, отметили, что белая карточка «фактически ничего не значит» и игровое время «тратилось впустую».