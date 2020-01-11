Белые акулы убили футболиста в Австралии

2 января 21-летний Биригитти гулял с друзьями по пляжу Twilight Beach на южном побережье западной Австралии и упал со скалы в воду. Его тело, растерзанное акулами, обнаружили спасатели, которые в это время искали пропавшего 57-летнего дайвера Гэри Джонсона. Парень играл за студенческий клуб «Гастинг Бронкос» в Соединенных Штатах и прилетел к себе на родину, в Австралию, на рождественские каникулы. Сам он родом из Перта.

Перед Рождеством, Биригитти опубликовал на своей странице трогательный поздравительный пост.

«Всех с Рождеством! 2019 год заканчивается, и я надеюсь, что все обретут мир и наполнятся любовью в начале нового года. Привет всем тем, кто не может быть сейчас с нами по какой-либо причине. Любви всем, будьте благодарны и улыбайтесь», — написал юный спортсмен.

Руководство клуба, где играл Биригитти, уже выразило соболезнования близким погибшего спортсмена, пишет «Газета.ru».