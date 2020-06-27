    27 июня 2020, 14:34

    Белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей в «Симпсонах»

    Андрей Иванов

    Создатели культового американского мультсериала «Симпсоны» решили, что белые актеры не будут больше озвучивать «небелых» персонажей. Об этом сообщил сайт журнала Variety со ссылкой на заявление шоураннеров.
    Белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей в «Симпсонах»

    «Больше белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей „Симпсонов“», — приводит журнал текст заявления создателей мультфильма.

    Авторы «Симпсонов» приняли такое решение после того, как актер Майк Генри отказался озвучивать персонажа мультсериала «Гриффины» Кливленда Брауна — темнокожего друга главного героя мультика Питера Гриффина.

    «Для меня было честью играть Кливленда в „Гриффинах“ в течение 20 лет. Я люблю этого персонажа, но актеры должны озвучивать персонажей одного цвета с собой. Поэтому я оставлю эту роль», — написал Генри на своей странице в Twitter.

    Ранее «Симпсонов» не раз критиковали за то, как белый актер Хэнк Азария озвучивал персонажа по имени Апу — индийца, который живет в США. Азария ушел из проекта в январе 2020 года. Его обвиняли в гротескном изображении акцента Апу.

    Эти изменения связаны с массовыми антирасистскими протестами в США и поддержкой движения Black Lives Matter. Волнения начались в Соединенных Штатах после убийства во время задержания в Миннеаполисе белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Сначала люди вышли на улицы Миннеаполиса. Протестующих поддержали во многих крупных американских городах. Антирасистские демонстрации переросли в массовые беспорядки, пишет «Газета.ru». Американские власти направили на помощь полиции бойцов Нацгвардии.

    Ранее стало известно, что американская рок-группа Slaves («Рабы») сменит название из-за ассоциации с рабством в Соединенных Штатах, хотя изначально музыканты имели в виду зависимость от наркотиков.