Белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей в «Симпсонах»

«Больше белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей „Симпсонов“», — приводит журнал текст заявления создателей мультфильма.

Авторы «Симпсонов» приняли такое решение после того, как актер Майк Генри отказался озвучивать персонажа мультсериала «Гриффины» Кливленда Брауна — темнокожего друга главного героя мультика Питера Гриффина.

«Для меня было честью играть Кливленда в „Гриффинах“ в течение 20 лет. Я люблю этого персонажа, но актеры должны озвучивать персонажей одного цвета с собой. Поэтому я оставлю эту роль», — написал Генри на своей странице в Twitter.

Ранее «Симпсонов» не раз критиковали за то, как белый актер Хэнк Азария озвучивал персонажа по имени Апу — индийца, который живет в США. Азария ушел из проекта в январе 2020 года. Его обвиняли в гротескном изображении акцента Апу.

Эти изменения связаны с массовыми антирасистскими протестами в США и поддержкой движения Black Lives Matter. Волнения начались в Соединенных Штатах после убийства во время задержания в Миннеаполисе белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Сначала люди вышли на улицы Миннеаполиса. Протестующих поддержали во многих крупных американских городах. Антирасистские демонстрации переросли в массовые беспорядки, пишет «Газета.ru». Американские власти направили на помощь полиции бойцов Нацгвардии.

Ранее стало известно, что американская рок-группа Slaves («Рабы») сменит название из-за ассоциации с рабством в Соединенных Штатах, хотя изначально музыканты имели в виду зависимость от наркотиков.