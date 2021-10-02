БелТА: CNN хотел пропиариться на интервью с Лукашенко

Телеканалу CNN в интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не нужны были ответы на вопросы. Журналист Мэтью Чансом хотел лишь пропиариться.

Такое мнение выразило БелТА после анонса интервью. Основной целью Чанса, считают в агентстве, были «исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики».

Издание отметило, что в восьмиминутном анонсе часового интервью большую часть времени заняли «различные видеонарезки и авторские замечания».

Интервью прошло в Минске 30 сентября.

В ходе него Лукашенко заявил, что Белоруссия успешнее Запада справляется с пандемией коронавируса, так как занималась укреплением медицины.

По словам белорусского лидера, на Западе распространяют неправдивую информацию о ситуации с ковидом в Белоруссии. Журналисты пишут, что в стране якобы не лечат людей.

Он также прокомментировал свои слова о лечении ковида водкой и походом в баню. Президент пояснил, что просто пошутил и на самом деле так никто белорусов не лечит. Врачи работают по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).