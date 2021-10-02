БелТА: CNN хотел пропиариться на интервью с Лукашенко
Телеканалу CNN в интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не нужны были ответы на вопросы. Журналист Мэтью Чансом хотел лишь пропиариться.
Такое мнение выразило БелТА после анонса интервью. Основной целью Чанса, считают в агентстве, были «исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики».
Издание отметило, что в восьмиминутном анонсе часового интервью большую часть времени заняли «различные видеонарезки и авторские замечания».
Интервью прошло в Минске 30 сентября.
В ходе него Лукашенко заявил, что Белоруссия успешнее Запада справляется с пандемией коронавируса, так как занималась укреплением медицины.
По словам белорусского лидера, на Западе распространяют неправдивую информацию о ситуации с ковидом в Белоруссии. Журналисты пишут, что в стране якобы не лечат людей.
Он также прокомментировал свои слова о лечении ковида водкой и походом в баню. Президент пояснил, что просто пошутил и на самом деле так никто белорусов не лечит. Врачи работают по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).